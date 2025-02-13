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Прем'єр Польщі: Україна, Європа і США повинні разом брати участь у мирних переговорах

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 20:14
Прем'єр Польщі: Україна, Європа і США повинні разом брати участь у мирних переговорах
Дональд Туск. Фото - Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після серії телефонних розмов з європейськими лідерами у четвер заявив, що Україна, Європа і США повинні бути об’єднаними і разом брати участь у мирних переговорах.

Джерело: Туск написав у четвер ввечері у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава польського уряду повідомив, що у четвер розмовляв телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Євроради Антоніу Коштою, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном та лідером консервативної опозиції Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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Туск зазначив, що після цих розмов послання чітке: Україна, Європа та США повинні бути повністю об'єднані та брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним щодо врегулювання війни в Україні.

Після цієї розмови у Європі почали лунати занепокоєння, що мирну угоду спробують укласти за спиною ЄС та України.

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Володимир Зеленський раніше у четвер висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні. 

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ПольщаСШАпереговориСША
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