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Премьер Польши: Украина, Европа и США должны вместе участвовать в мирных переговорах

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 20:14
Премьер Польши: Украина, Европа и США должны вместе участвовать в мирных переговорах
Дональд Туск. Фото - Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск после серии телефонных разговоров с европейскими лидерами в четверг заявил, что Украина, Европа и США должны быть объединенными и вместе участвовать в мирных переговорах.

Источник: Туск написал в четверг вечером в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава польского правительства сообщил, что в четверг разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером консервативной оппозиции Германии Фридрихом Мерцом.

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Туск отметил, что после этих разговоров послание четкое: Украина, Европа и США должны быть полностью объединены и участвовать в мирных переговорах.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине.

После этого разговора в Европе начали звучать опасения, что мирное соглашение попытаются заключить за спиной ЕС и Украины.

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Владимир Зеленский ранее в четверг выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

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ПольшаСШАпереговорыСША
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