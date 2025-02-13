У Румунії знайшли уламки дронів "Герань" після нічної атаки РФ

На території Румунії в четвер, 13 лютого, виявили фрагменти безпілотників "Герань", які Росія використовувала напередодні для атак на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на румунське Міністерство національної оборони

Деталі: Представники Міноборони, Міністерства внутрішніх справ і розвідки Румунії після пошуків поблизу румунсько-українського кордону виявили фрагменти російських дронів "Герань".

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Один безпілотник розбився приблизно в кілометрі від Дунаю поблизу кордону з Україною, а його фрагменти були знайдені приблизно за 5 кілометрів на захід від українського міста Рені.

Другий виявили за 500 метрів від берега Дунаю і приблизно за 5 кілометрів на південь від Рені.

Розслідування на місці події встановило, що обидва безпілотники несли заряд, який розірвався внаслідок падіння. У Міноборони Румунії наголосили, що це сталось за межами населених пунктів.

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Зазначимо, що під час масованої атаки Росії на українські регіони кілька дронів також залетіли на територію Молдови.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла РФ, щоб висловити протест та оголосило про закриття Російського культурного центру.