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В Румынии нашли обломки дронов "Герань" после ночной атаки РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 20:45
В Румынии нашли обломки дронов Герань после ночной атаки РФ
Фото иллюстративное с gettyimages.com

На территории Румынии в четверг, 13 февраля, обнаружили фрагменты беспилотников "Герань", которые Россия использовала накануне для атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

Источник: "Европейская правда" cо ссылкой на сообщении румынское Министерство национальной обороны

Детали: Представители Минобороны, Министерства внутренних дел и разведки Румынии после поисков вблизи румынско-украинской границы обнаружили фрагменты российских дронов "Герань".

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Один беспилотник разбился примерно в километре от Дуная вблизи границы с Украиной, а его фрагменты были найдены примерно в 5 километрах к западу от украинского города Рени.

Второй обнаружили в 500 метрах от берега Дуная и примерно в 5 километрах к югу от Рени.

Расследование на месте происшествия установило, что оба беспилотника несли заряд, который разорвался в результате падения. В Минобороны Румынии отметили, что это произошло за пределами населенных пунктов.

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Отметим, что во время массированной атаки России на украинские регионы несколько дронов также залетели на территорию Молдовы.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест и объявило о закрытии Российского культурного центра.

Румыниябеспилотники
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