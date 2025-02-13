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Келлог: Фіксування територіальних втрат України в "мирній угоді" не означає їх визнання

Олег Павлюк, Українська правдаЧетвер, 13 лютого 2025, 21:18
Келлог: Фіксування територіальних втрат України в мирній угоді не означає їх визнання
Фото: Getty Images

Спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що вказівка на територіальні втрати України в потенційній "мирній угоді" не свідчить про їхнє визнання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Келлога Fox News

Деталі: Келлог підтримав твердження міністра оборони США Піта Гегсета, який напередодні назвав нереалістичним повернення України до кордонів 2014 року після "завершення" війни.

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Пряма мова: "Вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території (України – ред.). Але послухайте, не обов'язково визнавати це".

Деталі: Посланник Трампа нагадав про декларацію Веллеса (він назвав її "доктриною"), яку США видали у 1940 році після окупації країн Балтії Радянським Союзом.

"Коли Радянський Союз підкорив країни Балтії, ми ніколи не говорили, що вони володіють цими країнами. Ми говорили, що вони просто перебували під пануванням (СРСР – ред.)", – пояснив Келлог.

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Тому, на його думку, на територіальне питання треба дивитись у довгостроковій перспективі, "але це частина переговорів".

"Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою і дуже, дуже стійкою", – додав посланник Трампа.

Передісторія:

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СШАросійсько-українська війнаУкраїна
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