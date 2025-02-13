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Келлог: Фиксация территориальных потерь Украины в "мирном соглашении" не означает их признание

Олег Павлюк, Украинская правдаЧетверг, 13 февраля 2025, 21:18
Келлог: Фиксация территориальных потерь Украины в мирном соглашении не означает их признание
Фото: Getty Images

Спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что указание на территориальные потери Украины в потенциальном "мирном соглашении" не свидетельствует о признании этих потерь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Келлога Fox News

Детали: Келлог поддержал заявление министра обороны США Пита Гегсета, который накануне назвал нереалистичным восстановление границ Украины 2014 года после "окончания" войны.

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Прямая речь: "Считаю, что будет некое соглашение о возможной потере территории (Украины – ред.). Но послушайте, не обязательно это признавать".

Детали: Посланник Трампа напомнил о декларации Веллеса (он назвал ее "доктриной"), которую США выпустили в 1940 году после оккупации балтийских стран Советским Союзом.

"Когда Советский Союз захватил балтийские страны, мы никогда не говорили, что они принадлежат этим странам. Мы говорили, что они просто находились под властью (СССР – ред.)", – объяснил Келлог.

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По его мнению, территориальный вопрос следует рассматривать в долгосрочной перспективе, "но это часть переговоров".

"Нужен настоящий стабильный мир, который действительно гарантирован с точки зрения того, что между всеми сторонами существует соглашение по безопасности, которое долговечное и очень, очень устойчивое", – добавил посланник Трампа.

Предыстория:

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СШАроссийско-украинская войнаУкраина
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