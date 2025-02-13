Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч високопосадовців США, України та Росії в межах Мюнхенської безпекової конференції.

Джерело: Трамп сказав журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трампа спитали про перспективу візиту Володимира Путіна та інших російських представників у Саудівську Аравію, де він раніше запропонував йому зустрітись, і той відповів, що "рано чи пізно" вона відбудеться.

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"Буде зустріч у Мюнхені завтра (14 лютого. – Ред.). Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але (це будуть. – Ред.) високопосадовці з Росії, України та США", – додав після цього Трамп.

Росія не бере участі в Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року, і офіційно про участь її представників там не оголошувалось.

Раніше президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

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