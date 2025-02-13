Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене

Максим Рабинович, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 22:46
Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене
Дональд Трамп. Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, Украины и России в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Трамп сказал журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трампа спросили о перспективе визита Владимира Путина и других российских представителей в Саудовскую Аравию, где он ранее предложил ему встретиться, и тот ответил, что "рано или поздно" она состоится.

Реклама:

"Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля. – Ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но (это будут. – Ред.) высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", – добавил после этого Трамп.

Россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года, и официально об участии ее представителей там не объявлялось.

Ранее президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

РЕКЛАМА:

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

Читайте также: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике

ТрампСШАпереговорыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО
Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене
Хмельницкий ТЦК заявил о самоубийстве военнообязанного на территории центра
Зеленский: По подсчетам военных, Украине нужны 100 тысяч миротворцев
"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
У Путина заявили, что уже начали формировать переговорную группу с США
Все новости...
Зеленский рассказал о "хорошем результате на фронте" и кадровых изменениях в Воздушных силах
Минобороны позволило ВСУ использовать наземные роботы Spextr
Келлог: Фиксация территориальных потерь Украины в "мирном соглашении" не означает их признание
СМИ узнали подробности разговора Зеленского и Трампа
Последние новости
23:17
Президент США назвал ошибкой то, что Россию исключили из G7
23:04
"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО
23:02
Более 60% российских нефтяных танкеров прекратили работу из-за санкций
22:46
Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене
22:43
Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным
22:18
Бриджит Джонс стирает границы. Как легкий ромком стал культовым фильмом-манифестом
22:18
В Киеве начали обучать ветеранов противоминной деятельности: помогут с поиском работы
22:12
Трамп заявил, что Украина будет участницей "мирных переговоров"
22:04
"Дешевый свет и отсутствие импорта": Зеленский рассказал, что даст достройка ХАЭС
22:00
СМИ узнали подробности разговора Зеленского и Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: