Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, Украины и России в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Трамп сказал журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трампа спросили о перспективе визита Владимира Путина и других российских представителей в Саудовскую Аравию, где он ранее предложил ему встретиться, и тот ответил, что "рано или поздно" она состоится.

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"Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля. – Ред.). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но (это будут. – Ред.) высокопоставленные чиновники из России, Украины и США", – добавил после этого Трамп.

Россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года, и официально об участии ее представителей там не объявлялось.

Ранее президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

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