"Росія їм не дозволить": Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії.

Джерело: Трамп повідомив журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп сказав, що досі підтримує слова глави Пентагону Піта Гегсета про відсутність членства України в НАТО як частини дипломатичного врегулювання війни.

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"Я не бачу, як країна у тому становищі, в якому є Росія, дозволить їм (українцям. – Ред.) приєднатись до НАТО. Я не бачу, як це може статись", – зазначив він.

Далі американський президент сказав, що вважає це "причиною, з якої почалась війна", маючи на увазі вторгення 2022 року.

"Бо Байден вийшов і сказав, що вони можуть приєднатись до НАТО. Він не повинен був цього казати. Щойно він це сказав, вони (росіяни. – Ред.) сказали: "Знаєте що? Тепер буде війна", – сказав Трамп, укотре повторивши, що "цієї війни ніколи б не відбулось, якби я був президентом".

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Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО і заявив, що Європа "повинна забезпечити переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні". Він також заявив, що американські війська не братимуть участі в жодній миротворчій операції.

Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

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