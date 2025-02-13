Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Росія їм не дозволить": Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 13 лютого 2025, 23:04
Росія їм не дозволить: Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО
Трамп. im Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії.

Джерело: Трамп повідомив журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трамп сказав, що досі підтримує слова глави Пентагону Піта Гегсета про відсутність членства України в НАТО як частини дипломатичного врегулювання війни.

Реклама:

"Я не бачу, як країна у тому становищі, в якому є Росія, дозволить їм (українцям. – Ред.) приєднатись до НАТО. Я не бачу, як це може статись", – зазначив він.

Далі американський президент сказав, що вважає це "причиною, з якої почалась війна", маючи на увазі вторгення 2022 року.

"Бо Байден вийшов і сказав, що вони можуть приєднатись до НАТО. Він не повинен був цього казати. Щойно він це сказав, вони (росіяни. – Ред.) сказали: "Знаєте що? Тепер буде війна", – сказав Трамп, укотре повторивши, що "цієї війни ніколи б не відбулось, якби я був президентом".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО і заявив, що Європа "повинна забезпечити переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні". Він також заявив, що американські війська не братимуть участі в жодній миротворчій операції.

Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.

РосіяНАТОТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Росія їм не дозволить": Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
Спецпосланник Трампа заявив, що доступ США до українських надр – це частина гарантій безпеки
Хмельницький ТЦК заявив про самогубство військовозобов’язаного на території центру
Зеленський: За підрахунками військових, Україні потрібні 100 тисяч миротворців
"Люди виводять мільярди гривень": Зеленський прокоментував введення санкцій і обіцяє нові
Усі новини...
Росія
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
У РФ кажуть про загрозу дефіциту нафтопродуктів через проблеми з їх вивезенням залізницею
В Кремлі заявили, що будуть говорити з Україною про закінчення війни
Останні новини
00:31
У Мюнхені під час конференції з безпеки автомобіль в’їхав у натовп: щонайменше 30 постраждалих
23:52
Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, із них 35 – на Покровському напрямку
23:40
Новини економіки 13 лютого: ліки мають подешевшати, уряд закликають розсекретити дані про надра
23:30
Як кохають митці: що ви знаєте про інтимну лірику українських поетів та поетес
23:17
Президент США назвав помилкою те, що Росію виключили із G7
23:04
"Росія їм не дозволить": Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО
23:02
Понад 60% російських нафтових танкерів припинили роботу через санкції
22:46
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
22:43
Трамп пропонує провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним
22:18
Бріджит Джонс стирає межі. Як легкий ромком став культовим фільмом-маніфестом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: