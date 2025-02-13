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"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 23:04
Россия им не позволит: Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО
Трамп. im Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России.

Источник: Трамп сказал журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп сказал, что до сих пор поддерживает слова главы Пентагона Пита Гегсета об отсутствии членства Украины в НАТО как части дипломатического урегулирования войны.

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"Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (украинцам. – Ред.) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти", – отметил он.

Далее американский президент сказал, что считает это "причиной, по которой началась война", имея в виду вторжение 2022 года.

"Потому что Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (россияне. – Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", – сказал Трамп, в очередной раз повторив, что „этой войны никогда бы не произошло, если бы я был президентом".

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Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет исключил членство Украины в НАТО и заявил, что Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также заявил, что американские войска не будут участвовать ни в одной миротворческой операции.

Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление Гегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.

РосcияНАТОТрампСША
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