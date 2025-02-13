Президент США назвав помилкою те, що Росію виключили із G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою".

Джерело: Reuters з посиланням на спілкування Трампа з журналістами в Білому Домі 13 лютого

Пряма мова: "Я хотів би, щоб вона (РФ – ред.) повернулася. Я вважаю, що було помилкою її викинути. Послухайте, справа не в тому, подобається Росія чи не подобається. Це була "Велика вісімка".

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Деталі: За його словами, Росія нібито має повернутися і Путін був би цьому радий.

Пряма мова: "Я сказав: "Що ви робите? Ви, хлопці, все, про що ви говорите, – це Росія, а вони повинні сидіти за столом переговорів". Я думаю, що Путін був би радий повернутися".

Довідка: До "Групи семи" входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Росія брала участь у роботі об’єднання у 1997-2014 роках, на той час його називали "Групою восьми" (G8). Росію виключили з G7 після окупації Криму в 2014 році. Трамп неодноразово говорив, що Росії слід дозволити знову приєднатися до цієї групи.