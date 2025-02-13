Президент США назвал ошибкой то, что Россию исключили из G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".

Источник: Reuters со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Белом Доме 13 февраля

Прямая речь: "Я хотел бы, чтобы она (РФ – ред.) вернулась. Я считаю, что было ошибкой ее выбросить. Послушайте, дело не в том, нравится Россия или не нравится. Это была "Большая восьмерка".

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Детали: По его словам, Россия якобы должна вернуться и Путин был бы этому рад.

Прямая речь: "Я сказал: "Что вы делаете? Вы, ребята, все, о чем вы говорите, – это Россия, а они должны сидеть за столом переговоров". Я думаю, что Путин был бы рад вернуться".

Справка: В "Группу семи" входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Россия участвовала в работе объединения в 1997-2014 годах, в то время его называли "Группой восьми" (G8). Россию исключили из G7 после оккупации Крыма в 2014 году. Трамп неоднократно говорил, что России следует позволить снова присоединиться к этой группе.