Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Президент США назвал ошибкой то, что Россию исключили из G7

Татьяна ОлейникЧетверг, 13 февраля 2025, 23:17
Президент США назвал ошибкой то, что Россию исключили из G7
Дональд Трамп. Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".

Источник: Reuters со ссылкой на общение Трампа с журналистами в Белом Доме 13 февраля

Прямая речь: "Я хотел бы, чтобы она (РФ – ред.) вернулась. Я считаю, что было ошибкой ее выбросить. Послушайте, дело не в том, нравится Россия или не нравится. Это была "Большая восьмерка".

Реклама:

Детали: По его словам, Россия якобы должна вернуться и Путин был бы этому рад.

Прямая речь: "Я сказал: "Что вы делаете? Вы, ребята, все, о чем вы говорите, – это Россия, а они должны сидеть за столом переговоров". Я думаю, что Путин был бы рад вернуться".

Справка: В "Группу семи" входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Россия участвовала в работе объединения в 1997-2014 годах, в то время его называли "Группой восьми" (G8). Россию исключили из G7 после оккупации Крыма в 2014 году. Трамп неоднократно говорил, что России следует позволить снова присоединиться к этой группе.

СШАG7Трамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО
Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене
Спецпосланник Трампа заявил, что доступ США к украинским недрам – это часть гарантий безопасности
Хмельницкий ТЦК заявил о самоубийстве военнообязанного на территории центра
Зеленский: По подсчетам военных, Украине нужны 100 тысяч миротворцев
"Люди выводят миллиарды гривен": Зеленский прокомментировал введение санкций и обещает новые
Все новости...
США
"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО
Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене
Трамп заявил, что Украина будет участницей "мирных переговоров"
Последние новости
23:52
Генштаб: На фронте произошло 107 боев, из них 35 – на Покровском направлении
23:40
Новости экономики 13 февраля: лекарства должны подешеветь, правительство призывают рассекретить данные о недрах
23:30
Как любят художники: что вы знаете об интимной лирике украинских поэтов и поэтес
23:17
Президент США назвал ошибкой то, что Россию исключили из G7
23:04
"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО
23:02
Более 60% российских нефтяных танкеров прекратили работу из-за санкций
22:46
Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США в Мюнхене
22:43
Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным
22:18
Бриджит Джонс стирает границы. Как легкий ромком стал культовым фильмом-манифестом
22:18
В Киеве начали обучать ветеранов противоминной деятельности: помогут с поиском работы
Все новости...
Реклама:
Реклама: