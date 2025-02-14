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США запровадили санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду

Христина Бондарєва, Іван Д'яконовП'ятниця, 14 лютого 2025, 01:40
США запровадили санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду
Карім Хан. Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Всі його активи в США будуть заморожені, а в’їзд до країни заборонений.

Джерело: повідомлення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з санкціями, всі активи Хана в США повинні бути заморожені, і йому буде заборонено в'їзд до країни.

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Це рішення відповідає указу президента США Дональда Трампа, підписаному минулого тижня, про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду.

Розпорядження Трампа стало кроком у відповідь на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт низки топпосадовців Ізраїлю у зв’язку з подіями в секторі Гази, включно з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. 

США, як відомо, не є країною-учасницею Римського статуту. 

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МКС заявив, що засуджує рішення США накласти санкції на його посадовців і "завдати шкоди його незалежній та неупередженій судовій роботі".

Саме Карім Хан у травні 2024 року просив палату попереднього провадження МКС видати ордери на арешт прем'єр-міністра та колишнього міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Також за поданням Хана МКС у березні 2023 року видав ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Міжнародний кримінальний судСШАсанкції
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