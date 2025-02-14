США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда

Министерство финансов США объявило о санкциях против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Все его активы в США будут заморожены, а въезд в страну запрещен.

Источник: сообщение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, передает "Европейская правда"

Детали: Согласно санкциям, все активы Хана в США должны быть заморожены, и ему будет запрещен въезд в страну.

Реклама:

Это решение соответствует указу президента США Дональда Трампа, подписанному на прошлой неделе, о введении санкций против Международного уголовного суда.

Распоряжение Трампа стало шагом в ответ на ордер Международного уголовного суда на арест ряда топ-чиновников Израиля в связи с событиями в секторе Газа, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

США, как известно, не являются страной-участницей Римского статута.

РЕКЛАМА:

МУС заявил, что осуждает решение США наложить санкции на его должностных лиц и "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".

Именно Карим Хан в мае 2024 года просил палату предварительного производства МУС выдать ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Также по представлению Хана МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина за военные преступления, совершенные в Украине.