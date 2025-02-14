Шольц закликав Бундестаг визнати війну Росії в Україні "надзвичайною ситуацією" для Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав парламент країни якнайшвидше ухвалити постанову, яка визнає війну Росії проти України та її наслідки для Європи "надзвичайною ситуацією".

Джерело: Шольц у заяві для преси, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Бундестаг має якнайшвидше прийняти постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції. Це приведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян".

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Деталі: Канцлер не уточнив, які саме суми допомоги обговорюються та з яких джерел буде здійснюватися фінансування. Проте він знову висловився за реформу так званого "боргового гальма", аби відкрити додаткові можливості для інвестування в оборону та безпеку.

"Йдеться про мир і безпеку нашої країни", – підкреслив Шольц. На його переконання, враховуючи події останніх 24 годин та заяви американської адміністрації, відповідь на це питання більше не можна відкладати.

Крім того, канцлер має намір просувати дискусію в Європейському Союзі щодо інвестицій у спільну оборону та розбудову потужної європейської оборонної промисловості.

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Пряма мова: "Сьогодні ми знову опинилися в такому стані. Сьогодні ми маємо поглянути в реальність того, що означають дії та заяви адміністрації США для України, Європи та світу. Нездатність діяти означатиме загрозу безпеці нашої країни та нашого континенту, і я не дозволю цьому статися в цей критичний для нашої країни час".

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