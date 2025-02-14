Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Шольц закликав Бундестаг визнати війну Росії в Україні "надзвичайною ситуацією" для Європи

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 лютого 2025, 02:03
Шольц закликав Бундестаг визнати війну Росії в Україні надзвичайною ситуацією для Європи
Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав парламент країни якнайшвидше ухвалити постанову, яка визнає війну Росії проти України та її наслідки для Європи "надзвичайною ситуацією".

Джерело: Шольц у заяві для преси, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Бундестаг має якнайшвидше прийняти постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції. Це приведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян".

Реклама:

Деталі: Канцлер не уточнив, які саме суми допомоги обговорюються та з яких джерел буде здійснюватися фінансування. Проте він знову висловився за реформу так званого "боргового гальма", аби відкрити додаткові можливості для інвестування в оборону та безпеку.

"Йдеться про мир і безпеку нашої країни", – підкреслив Шольц. На його переконання, враховуючи події останніх 24 годин та заяви американської адміністрації, відповідь на це питання більше не можна відкладати.

Крім того, канцлер має намір просувати дискусію в Європейському Союзі щодо інвестицій у спільну оборону та розбудову потужної європейської оборонної промисловості.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Сьогодні ми знову опинилися в такому стані. Сьогодні ми маємо поглянути в реальність того, що означають дії та заяви адміністрації США для України, Європи та світу. Нездатність діяти означатиме загрозу безпеці нашої країни та нашого континенту, і я не дозволю цьому статися в цей критичний для нашої країни час".

Передісторія:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним напередодні, підкреслив, що ані Україна, ані Європа не підтримають "продиктований мир".

ШольцНімеччинадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Росія їм не дозволить": Трамп підтвердив, що не бачить Україну в НАТО
Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені
Спецпосланник Трампа заявив, що доступ США до українських надр – це частина гарантій безпеки
Хмельницький ТЦК заявив про самогубство військовозобов’язаного на території центру
Зеленський: За підрахунками військових, Україні потрібні 100 тисяч миротворців
"Люди виводять мільярди гривень": Зеленський прокоментував введення санкцій і обіцяє нові
Усі новини...
Шольц
Шольц: Ми ніколи не приймемо продиктованого миру в Україні
Шольц: Німеччина готова до відповідних заходів, якщо Трамп запровадить мита
Шольц пообіцяв продовжити "жорсткий курс" щодо міграції після виборів
Останні новини
05:00
Росія компенсувала втрачені у 2024 році танки, але може зіткнутися з проблемами у майбутньому – ISW
04:15
Зеленський пообіцяв передати Трампу чемпіонський пояс Усика
03:43
Сенат США призначив антивакцинатора Кеннеді-молодшого міністром охорони здоровʼя
03:08
Трамп анонсував переговори представників України, Росії та США в Саудівській Аравії
02:03
Шольц закликав Бундестаг визнати війну Росії в Україні "надзвичайною ситуацією" для Європи
01:40
США запровадили санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду
01:15
Очільник Пентагону допустив, що допомога Києву може стати предметом "мирних переговорів"
00:53
Російські війська просунулися в Донецькій та Харківській областях – DeepState
00:31
У Мюнхені під час конференції з безпеки автомобіль в’їхав у натовп: щонайменше 30 постраждалих
23:52
Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, із них 35 – на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: