Шольц призвал Бундестаг признать войну России в Украине "чрезвычайной ситуацией" для Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент страны как можно быстрее принять постановление, которое признает войну России против Украины и ее последствия для Европы "чрезвычайной ситуацией".

Источник: Шольц в заявлении для прессы, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Бундестаг должен как можно быстрее принять постановление о классификации войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации в понимании статьи 115, пункта 2 Конституции. Это приведет к тому, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет происходить за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении собственных граждан".

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Детали: Канцлер не уточнил, какие именно суммы помощи обсуждаются и из каких источников будет осуществляться финансирование. Однако он снова высказался за реформу так называемого "долгового тормоза", чтобы открыть дополнительные возможности для инвестирования в оборону и безопасность.

"Речь идет о мире и безопасности нашей страны", – подчеркнул Шольц. По его убеждению, учитывая события последних 24 часов и заявления американской администрации, ответ на этот вопрос больше нельзя откладывать.

Кроме того, канцлер намерен продвигать дискуссию в Европейском Союзе по инвестициям в общую оборону и развитие мощной европейской оборонной промышленности.

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Прямая речь: "Сегодня мы снова оказались в таком состоянии. Сегодня мы должны взглянуть в реальность того, что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Неспособность действовать будет означать угрозу безопасности нашей страны и нашего континента, и я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время".

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