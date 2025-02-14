Росія компенсувала втрачені у 2024 році танки, але може зіткнутися з проблемами у майбутньому – ISW

Росія у 2024 році виробила і відремонтувала понад 1 500 танків та 2 800 бойових машин піхоти (БМП) та бронетранспортерів (БТР), що дозволило їй компенсувати минулорічні втрати бронетехніки. Водночас за оцінками експертів, РФ може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому.

Джерело: ISW

Деталі: За оцінками Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Великої Британії, Росії вдалося компенсувати всі втрати танків і близько 75% втрат бронетехніки, яких вона зазнала у 2024 році.

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Дослівно: "Експерти НІСД зазначають, що постійні зусилля Росії зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки. Це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки.

Існує висока ймовірність того, що танки та бронемашини радянських часів, які залишилися на складах Росії, перебувають у поганому стані. Це може ускладнити здатність Росії компенсувати високі втрати техніки у 2025 році та надалі".

Деталі: Аналітики ISW кажуть, що російське військове командування намагається збалансувати розподіл відремонтованої та новоствореної техніки між новими формуваннями та тими, що вже тривалий час беруть участь у бойових діях.

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Дослівно: "У довгостроковій перспективі Росія може зіткнутися з труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин".

Ключові висновки ISW за 13 лютого: