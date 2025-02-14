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Россия компенсировала потери танков в 2024 году, но может столкнуться с проблемами в будущем - ISW

Иван ДьяконовПятница, 14 февраля 2025, 05:00
Россия компенсировала потери танков в 2024 году, но может столкнуться с проблемами в будущем - ISW
Фото: Getty Images

Россия в 2024 году произвела и отремонтировала более 1 500 танков и 2 800 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), что позволило ей компенсировать прошлогодние потери бронетехники. В то же время по оценкам экспертов, РФ может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями в будущем.

Источник: ISW 

Детали: По оценкам Национального института стратегических исследований (НИСИ) Великобритании, России удалось компенсировать все потери танков и около 75% потерь бронетехники, которые она понесла в 2024 году.

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Дословно: "Эксперты НИСИ отмечают, что постоянные усилия России по увеличению численности ее вооруженных сил и создание новых подразделений обостряют дефицит техники. Это может привести к нехватке запасных частей для ремонта танков и бронетехники.

Существует высокая вероятность того, что оставшиеся на складах России танки и бронемашины советских времен находятся в плохом состоянии. Это может осложнить способность России компенсировать высокие потери техники в 2025 году и в дальнейшем".

Детали: Аналитики ISW говорят, что российское военное командование пытается сбалансировать распределение отремонтированной и вновь созданной техники между новыми формированиями и теми, которые уже длительное время участвуют в боевых действиях. 

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Дословно: "В долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с трудностями в адекватном обеспечении своих подразделений необходимой техникой, если российские военные будут продолжать тратить запасы техники советских времен, не увеличивая производственные мощности для создания новых танков и бронемашин".

Ключевые выводы ISW за 13 февраля:

  • Европейские партнеры Украины объявили о новой военной помощи во время заседания Контактной группы по вопросам обороны (формат Рамштайн) 12 февраля.
  • Сообщается, что Россия потеряла более 5 тысяч танков и бронемашин в течение 2024 года, по сравнению с 3 тысячами в 2023 году.
  • В отчете Международного института стратегических исследований отмечается, что Россия адаптировала некоторые свои тактические приемы для преодоления постоянного дефицита техники и все больше полагается на пехотные атаки для продвижения вдоль линии фронта.
  • Остается неясным, сможет ли Россия отремонтировать и изготовить достаточное количество танков и бронемашин, чтобы заменить потери в Украине и оснастить новые российские подразделения.
  • По оценкам Службы внешней разведки Эстонии (EFIS), Россия пытается наращивать свой потенциал не только для поддержки военных действий в Украине, но и для подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО. Это согласуется с оценками ISW относительно продолжающихся усилий России по подготовке своих военных и общества к будущему конфликту с НАТО в средне- и долгосрочной перспективе.
  • Украинские войска продолжают наносить удары по объектам российской энергетической и военной инфраструктуры в рамках продолжающейся кампании по уничтожению российских оборонных промышленных предприятий.
  • Министерство иностранных дел Молдовы 13 февраля объявило о приостановке действия молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании российских культурных центров в Молдове в ответ на постоянные сообщения о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.
  • Российские войска продвинулись вперед вблизи Боровой и Северска.
  • Российские чиновники продолжают усилия, направленные на увеличение набора в добровольческий отряд территориальной обороны "БАРС-Брянск".

ISWВооруженные силы РоссииРосcияоружие
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