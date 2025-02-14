Міністр оборони Німеччини: Путін залишатиметься загрозою для Європи навіть після мирної угоди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на заході "Ніч інновацій", організованому на полях Мюнхенської безпекової конференції, напередодні офіційного відкриття форуму заявив, що навіть у разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією правитель РФ Володимир Путін продовжить становити загрозу для Європи.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За словами Пісторіуса, адміністрація президента США Дональда Трампа прагне швидкого укладення мирної угоди між Росією та Україною, а забезпечення стабільності в регіоні має стати відповідальністю європейських країн. Однак навіть у разі досягнення домовленостей Європа не зможе розслабитися, оскільки Путін продовжить атаки проти Заходу.

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"Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", – наголосив Пісторіус.

На його думку, європейська безпека має грунтуватися на військовій силі та технологічних інноваціях. Він наголосив, що війна в Україні продемонструвала важливість передових розробок у військовій сфері, адже нові технології в умовах сучасної війни змінюються "не роками, а місяцями й тижнями", адже це питання життя та смерті.

Пісторіус назвав чотири ключові сфери, які визначатимуть майбутнє оборонних технологій:: штучний інтелект, квантові технології, дрони та кібербезпека.

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"Жодна майбутня мирна угода не може бути досягнута без включення України. І будь-яка угода, яка виключає Європу, також не спрацює", – резюмував міністр оборони Німеччини.

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