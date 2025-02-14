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Міністр оборони Німеччини: Путін залишатиметься загрозою для Європи навіть після мирної угоди

Іван Д'яконовП'ятниця, 14 лютого 2025, 06:04
Міністр оборони Німеччини: Путін залишатиметься загрозою для Європи навіть після мирної угоди
Борис Пісторіус. Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на заході "Ніч інновацій", організованому на полях Мюнхенської безпекової конференції, напередодні офіційного відкриття форуму заявив, що навіть у разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією правитель РФ Володимир Путін продовжить становити загрозу для Європи. 

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За словами Пісторіуса, адміністрація президента США Дональда Трампа прагне швидкого укладення мирної угоди між Росією та Україною, а забезпечення стабільності в регіоні має стати відповідальністю європейських країн. Однак навіть у разі досягнення домовленостей Європа не зможе розслабитися, оскільки Путін продовжить атаки проти Заходу.

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"Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", – наголосив Пісторіус.

На його думку, європейська безпека має грунтуватися на військовій силі та технологічних інноваціях. Він наголосив, що війна в Україні продемонструвала важливість передових розробок у військовій сфері, адже нові технології в умовах сучасної війни змінюються "не роками, а місяцями й тижнями", адже це питання життя та смерті.

Пісторіус назвав чотири ключові сфери, які визначатимуть майбутнє оборонних технологій:: штучний інтелект, квантові технології, дрони та кібербезпека.

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"Жодна майбутня мирна угода не може бути досягнута без включення України. І будь-яка угода, яка виключає Європу, також не спрацює", – резюмував міністр оборони Німеччини.

Передісторія:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав парламент країни якнайшвидше ухвалити постанову, яка визнає війну Росії проти України та її наслідки для Європи "надзвичайною ситуацією".
  • "Йдеться про мир і безпеку нашої країни", – підкреслив Шольц. На його переконання, враховуючи події останніх 24 годин та заяви американської адміністрації, відповідь на це питання більше не можна відкладати.

Німеччинаросійсько-українська війнаПутінРосія
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