Министр обороны Германии: Путин будет оставаться угрозой для Европы даже после мирного соглашения

Министр обороны Германии Борис Писториус на мероприятии "Ночь инноваций", организованном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, накануне официального открытия форума заявил, что даже в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией правитель РФ Владимир Путин продолжит представлять угрозу для Европы.

Источник: "Укрінформ"

Детали: По словам Писториуса, администрация президента США Дональда Трампа стремится к быстрому заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, а обеспечение стабильности в регионе должно стать ответственностью европейских стран. Однако даже в случае достижения договоренностей Европа не сможет расслабиться, поскольку Путин продолжит атаки против Запада.

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"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нашего континента", – подчеркнул Писториус.

По его мнению, европейская безопасность должна основываться на военной силе и технологических инновациях. Он отметил, что война в Украине продемонстрировала важность передовых разработок в военной сфере, ведь новые технологии в условиях современной войны меняются "не годами, а месяцами и неделями", ведь это вопрос жизни и смерти.

Писториус назвал четыре ключевые сферы, которые будут определять будущее оборонных технологий: искусственный интеллект, квантовые технологии, дроны и кибербезопасность.

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"Ни одно будущее мирное соглашение не может быть достигнуто без включения Украины. И любое соглашение, которое исключает Европу, также не сработает", – резюмировал министр обороны Германии.

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