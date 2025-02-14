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Министр обороны Германии: Путин будет оставаться угрозой для Европы даже после мирного соглашения

Иван ДьяконовПятница, 14 февраля 2025, 06:04
Министр обороны Германии: Путин будет оставаться угрозой для Европы даже после мирного соглашения
Борис Писториус. Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус на мероприятии "Ночь инноваций", организованном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, накануне официального открытия форума заявил, что даже в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией правитель РФ Владимир Путин продолжит представлять угрозу для Европы. 

Источник: "Укрінформ"

Детали: По словам Писториуса, администрация президента США Дональда Трампа стремится к быстрому заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, а обеспечение стабильности в регионе должно стать ответственностью европейских стран. Однако даже в случае достижения договоренностей Европа не сможет расслабиться, поскольку Путин продолжит атаки против Запада.

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"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нашего континента", – подчеркнул Писториус.

По его мнению, европейская безопасность должна основываться на военной силе и технологических инновациях. Он отметил, что война в Украине продемонстрировала важность передовых разработок в военной сфере, ведь новые технологии в условиях современной войны меняются "не годами, а месяцами и неделями", ведь это вопрос жизни и смерти.

Писториус назвал четыре ключевые сферы, которые будут определять будущее оборонных технологий: искусственный интеллект, квантовые технологии, дроны и кибербезопасность.

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"Ни одно будущее мирное соглашение не может быть достигнуто без включения Украины. И любое соглашение, которое исключает Европу, также не сработает", – резюмировал министр обороны Германии.

Предыстория:

  • Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент страны как можно быстрее принять постановление, которое признает войну России против Украины и ее последствия для Европы "чрезвычайной ситуацией".
  • "Речь идет о мире и безопасности нашей страны", – подчеркнул Шольц. По его убеждению, учитывая события последних 24 часов и заявления американской администрации, ответ на этот вопрос больше нельзя откладывать.

Германияроссийско-украинская войнаПутинРосcия
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