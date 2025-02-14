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ЗСУ за добу знешкодили 1 200 окупантів і 81 артсистему

Ірина БалачукП'ятниця, 14 лютого 2025, 07:17
ЗСУ за добу знешкодили 1 200 окупантів і 81 артсистему
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу відмінусували ще 1 200 російських солдатів, 81 артилерійську систему та 17 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 855 480 (+1 200) осіб,
  • танків – 10 057 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 20 910 (+16) од,
  • артилерійських систем – 23 115 (+81) од,
  • РСЗВ – 1 282 (+4) од,
  • засобів ППО – 1 066 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 224 (+152) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 252 (+156) од,
  • спеціальної техніки – 3 745 (+1) од.

Дані уточнюються.  

Росіявтрати у війні
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