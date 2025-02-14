ЗСУ за добу знешкодили 1 200 окупантів і 81 артсистему
П'ятниця, 14 лютого 2025, 07:17
Сили оборони України за минулу добу відмінусували ще 1 200 російських солдатів, 81 артилерійську систему та 17 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 855 480 (+1 200) осіб,
- танків – 10 057 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 20 910 (+16) од,
- артилерійських систем – 23 115 (+81) од,
- РСЗВ – 1 282 (+4) од,
- засобів ППО – 1 066 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 224 (+152) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 252 (+156) од,
- спеціальної техніки – 3 745 (+1) од.
Дані уточнюються.