ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 81 артсистему
Пятница, 14 февраля 2025, 07:17
Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали еще 1 200 российских солдат, 81 артиллерийскую систему и 17 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 855 480 (+1 200) человек,
- танков – 10 057 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 20 910 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 23 115 (+81) ед,
- РСЗО – 1 282 (+4) ед,
- средств ПВО – 1 066 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 224 (+152) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 252 (+156) ед,
- специальной техники – 3 745 (+1) ед.
Данные уточняются.