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ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 81 артсистему

Ирина БалачукПятница, 14 февраля 2025, 07:17
ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 81 артсистему
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали еще 1 200 российских солдат, 81 артиллерийскую систему и 17 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 855 480 (+1 200) человек,
  • танков – 10 057 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 910 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 23 115 (+81) ед,
  • РСЗО – 1 282 (+4) ед,
  • средств ПВО – 1 066 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 224 (+152) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 252 (+156) ед,
  • специальной техники – 3 745 (+1) ед.

Данные уточняются. 

Росcияпотери в войне
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