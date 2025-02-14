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Росіяни тиснуть на Покровськ та інші напрямки, загалом 113 боїв за минулу добу – Генштаб

Українська правдаП'ятниця, 14 лютого 2025, 08:25
Росіяни тиснуть на Покровськ та інші напрямки, загалом 113 боїв за минулу добу – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу на фронті відбулось 113 боєзіткнень, найчастіше армія РФ атакувала на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (13 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучив 5 ракет та скинув 133 КАБ. Крім цього, здійснив близько 6000 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку, де окупанти здійснили 4 атаки протягом доби.

Минулої доби армія РФ атакувала 7 разів на Лиманському напрямку і намагалася вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Українські оборонці відбили 1 штурм противника в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували 5 разів у районі Часового Яру.

Ворог здійснив 14 атак на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

ЗСУ зупинили 38 наступальних дій агресора на Покровському напрямку в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Сили оборони відбили 16 атак противника на Новопавлівському напрямку. Окупанти найактивніше намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.

Українські воїни відбили атаку агресора в районі Новосілки на Гуляйпільському напрямку.

Минулої доби українські воїни на Курському напрямку вступили у 23 бої. Ворог завдав 51 авіаційний та 1 ракетний удар, застосувавши 4 ракети та 77 керованих бомб, і провів понад 500 артилерійських обстрілів.

Вороже військо не проводило активних наступальних дій на Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Генштаб не виявив ознак формування наступальних угруповань ворога на Волинському та Поліському напрямках.

російсько-українська війнаГенштабокупація
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