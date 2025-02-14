Россияне давят на Покровск и другие направления, всего 113 боев за минувшие сутки – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 113 боестолкновений, чаще всего армия РФ атаковала на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (13 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 89 авиационных ударов, в частности, привлек 5 ракет и сбросил 133 КАБ. Кроме этого, совершил около 6000 обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня".

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Детали: Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Голубовки и Загрызово на Купянском направлении, где оккупанты совершили 4 атаки в течение суток.

За прошедшие сутки армия РФ атаковала 7 раз на Лиманском направлении и пыталась вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Украинские защитники отбили 1 штурм противника в районе Белогоровки на Северском направлении.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 5 раз в районе Часового Яра.

Враг совершил 14 атак на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

ВСУ остановили 38 наступательных действий агрессора на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отбили 16 атак противника на Новопавловском направлении. Оккупанты активно пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

Украинские воины отбили атаку агрессора в районе Новоселки на Гуляйпольском направлении.

За прошедшие сутки украинские воины на Курском направлении вступили в 23 боя. Враг нанес 51 авиационный и 1 ракетный удар, применив 4 ракеты и 77 управляемых бомб, и провел более 500 артиллерийских обстрелов.

Вражеское войско не проводило активных наступательных действий на Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Генштаб не обнаружил признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях.