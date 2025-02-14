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Росія атакувала Україну 133-ма дронами, 131 – не долетів до цілі

Ірина БалачукП'ятниця, 14 лютого 2025, 08:41
Росія атакувала Україну 133-ма дронами, 131 – не долетів до цілі
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Росіяни від вечора 13 лютого атакували Україну 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 73 дрони вдалося знищити, ще 58 – були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

58 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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