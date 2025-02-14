Россия атаковала Украину 133-мя дронами, 131 – не долетел до цели
Россияне с вечера 13 февраля атаковали Украину 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 73 дрона удалось уничтожить, еще 58 – были локационно потеряны.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
58 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".
Детали: Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.
Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.