Россия атаковала Украину 133-мя дронами, 131 – не долетел до цели

Россияне с вечера 13 февраля атаковали Украину 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 73 дрона удалось уничтожить, еще 58 – были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

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58 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.