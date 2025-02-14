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США можуть відправити війська в Україну, якщо Москва зриватиме переговори – віцепрезидент Венс

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 14 лютого 2025, 09:07
США можуть відправити війська в Україну, якщо Москва зриватиме переговори – віцепрезидент Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото Getty Images

США вдарять по Москві санкціями і, можливо, військовими діями, якщо очільник Кремля Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс 13 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політика газеті The Wall Street Journal

Дослівно WSJ: "Венс заявив, що варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори добросовісно, залишається "на столі", і висловився набагато жорсткіше, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який у середу припустив, що США не будуть вводити війська".

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Пряма мова Венса: "Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна".

Деталі: Водночас він висловив думку, що "в результаті буде досягнута угода, яка шокує багатьох людей".

Віцепрезидент США також наголосив, що Трамп "не збирається йти на зустріч із заплющеними очима". 

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"Він скаже: "Все на столі, давайте укладемо угоду", – впевнений Венс.

Він зазначив, що ще занадто рано говорити про те, яка частина території України може залишитися в руках Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву – мовляв, ці деталі мають опрацювати під час мирних переговорів.

"Існує будь-яка кількість формулювань, конфігурацій, але ми дійсно дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", – наголосив Венс.

За його словами, адміністрація Трампа намагатиметься переконати Путіна, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.

Водночас віцепрезидент США погодився, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.

"Президент Трамп може сказати: "Послухайте, ми не хочемо цього, нам це може не подобатися, але ми готові повернути це питання на стіл переговорів, якщо росіяни не будуть хорошими партнерами по переговорах, або якщо є речі, дуже важливі для українців, які ми, можливо, захочемо зняти зі столу переговорів"", – сказав Венс.

Передісторія:

Читайте також: "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці.

СШАРосіяпереговоримир
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