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США могут отправить войска в Украину, если Москва будет срывать переговоры – вице-президент Вэнс

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПятница, 14 февраля 2025, 09:07
США могут отправить войска в Украину, если Москва будет срывать переговоры – вице-президент Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото Getty Images

США ударят по Москве санкциями и, возможно, военными действиями, если глава Кремля Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс 13 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика газете The Wall Street Journal

Дословно WSJ: "Вэнс заявил, что вариант ввода американских войск в Украину, если Москва не сможет вести переговоры добросовестно, остается "на столе", и высказался гораздо жестче, чем министр обороны Пит Хегсет, который в среду предположил, что США не будут вводить войска".

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Прямая речь Вэнса: "Есть экономические инструменты влияния, есть, конечно, и военные инструменты влияния, которые США могут использовать против Путина".

Детали: В то же время он выразил мнение, что "в результате будет достигнуто соглашение, которое шокирует многих людей".

Вице-президент США также подчеркнул, что Трамп "не собирается идти на встречу с закрытыми глазами".

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"Он скажет: "Все на столе, давайте заключим сделку", – уверен Вэнс.

Он отметил, что еще слишком рано говорить о том, какая часть территории Украины может остаться в руках России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву – мол, эти детали должны проработать во время мирных переговоров.

"Существует любое количество формулировок, конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость", – подчеркнул Вэнс.

По его словам, администрация Трампа будет пытаться убедить Путина, что Россия достигнет большего за столом переговоров, чем на поле боя.

В то же время вице-президент США согласился, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от того, как будут разворачиваться переговоры.

"Президент Трамп может сказать: "Послушайте, мы не хотим этого, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть этот вопрос на стол переговоров, если россияне не будут хорошими партнерами по переговорам, или если есть вещи, очень важные для украинцев, которые мы, возможно, захотим снять со стола переговоров"", - сказал Вэнс.

Предыстория:

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