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Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС, пожар потушили - Зеленский

Валентина РоманенкоПятница, 14 февраля 2025, 09:20
Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС, пожар потушили - Зеленский
фото з ТГ Андрея Ермака

Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Радиационный фон не повышался.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

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фото из тг главы ОП

Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру".

Детали: По данным главы государства, укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные, добавил Зеленский.

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Обновлено: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.

ЧАЭСбеспилотникиШахедвойна
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