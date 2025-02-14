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Глава Пентагону не виключив, що Україна може вступити в НАТО в майбутньому

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 14 лютого 2025, 10:19
Глава Пентагону не виключив, що Україна може вступити в НАТО в майбутньому
Новий міністр оборони США Піт Гегсет. Фото з Facebook

Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що його попередні заяви про нереалістичність вступу України в НАТО не означають, що країна не може вступити до Альянсу в майбутньому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Гегсета Breitbart News

Деталі: Видання нагадало, що нещодавня заява Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі.

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Однак глава Міноборони США пояснив, що його слова не слід сприймати як "червоні лінії", бо він говорив про "реальність" ситуації.

Пряма мова Гегсета: "Я не той, хто оголошує, що є червоною лінією, а що ні. Я працюю з президентом, і ми працюємо над цими питаннями, але ми вважали, що було б корисно просто внести трохи реальності в розмову. Зрештою, президент Трамп – єдиний, хто визначатиме, чи є можливість для маневру або руху в будь-якій конкретній позиції".

Деталі: Глава Пентагону підкреслив, що його заяви не означають, що Україна не може вступити до НАТО в майбутньому.

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"Я думаю, що те, що я озвучив вчора, консультуючись з вищим керівництвом Білого дому та Овального кабінету президента, було реальністю моменту – що членство в НАТО є малоймовірним, враховуючи реалії того, де ми знаходимося. Ніхто не кидає кілок у землю на 25 років вперед або на будь-який інший визначений період часу", – сказав Гегсет.

Він пояснив, що це просто визнання того, що "якщо ви хочете, якщо ми хочемо миру шляхом переговорів, якщо ви хочете припинення вогню, якщо ви хочете можливості для тривалого миру, реалістично, зараз це не на часі – так само, як повернення до кордонів 2014 року реалістично зараз не на часі". 

"Це не є остаточною ціннісною установкою", – підкреслив глава Пентагону.

Варто зауважити, що видання стверджує, що Гегсет також у цьому інтерв'ю заявив, що не виключає надання Україні ядерної зброї, і що в кінцевому підсумку це залежить від Трампа, проте жодного підтвердження у тексті цих заяв не було.

Передісторія:

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

На питання про те, чи не надто США поступаються Путіну ще до початку переговорів, заступник посланника з питань України Джон Коул відповів: "Дехто про це каже, але я не думаю, що ми чимось поступаємося".

14 лютого агентство Reuters із посиланням на слова одного із високопосадовців нової адміністрації США написало, що Штати все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому.

Читайте також: "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці 

СШАУкраїнаНАТО
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