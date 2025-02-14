Глава Пентагона не исключил, что Украина может вступить в НАТО в будущем

Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его предыдущие заявления о нереалистичности вступления Украины в НАТО не означают, что страна не может вступить в Альянс в будущем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Хегсета Breitbart News

Детали: Издание напомнило, что недавнее заявление Хегсета на "Рамштайн" вызвало шок и беспокойство в Европе.

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Однако глава Минобороны США объяснил, что его слова не следует воспринимать как "красные линии", потому что он говорил о "реальности" ситуации.

Прямая речь Хегсета: "Я не тот, кто объявляет, что является красной линией, а что нет. Я работаю с президентом, и мы работаем над этими вопросами, но мы считали, что было бы полезно просто внести немного реальности в разговор. В конце концов, президент Трамп – единственный, кто будет определять, есть ли возможность для маневра или движения в любой конкретной позиции".

Детали: Глава Пентагона подчеркнул, что его заявления не означают, что Украина не может вступить в НАТО в будущем.

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"Я думаю, что то, что я озвучил вчера, консультируясь с высшим руководством Белого дома и Овального кабинета президента, было реальностью момента – что членство в НАТО маловероятно, учитывая реалии того, где мы находимся. Никто не бросает кол в землю на 25 лет вперед или на любой другой определенный период времени", – сказал Хегсет.

Он пояснил, что это просто признание того, что "если вы хотите, если мы хотим мира путем переговоров, если вы хотите прекращения огня, если вы хотите возможности для длительного мира, реалистично, сейчас это не актуально – так же, как возвращение к границам 2014 года реалистично сейчас не актуально".

"Это не является окончательной ценностной установкой", – подчеркнул глава Пентагона.

Стоит заметить, что издание утверждает, что Хегсет также в этом интервью заявил, что не исключает предоставления Украине ядерного оружия, и что в конечном итоге это зависит от Трампа, однако никакого подтверждения в тексте этих заявлений не было.

Предыстория:

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

На вопрос о том, не слишком ли США уступают Путину еще до начала переговоров, заместитель посланника по вопросам Украины Джон Коул ответил: "Некоторые об этом говорят, но я не думаю, что мы в чем-то уступаем".

14 февраля агентство Reuters со ссылкой на слова одного из высокопоставленных чиновников новой администрации США написало, что Штаты все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем.

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