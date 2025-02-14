Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ГУР показало, як "Богдана" карає окупантів на фронті

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 лютого 2025, 11:18
ГУР показало, як Богдана карає окупантів на фронті
Постріл із САУ "Богдана". фото: 57 бригади ім. Костя Гордієнка

Головне управління розвідки поділилося кадрами ефективної бойової роботи української самохідної артилерійської установки "Богдана" на фронті проти російських загарбників.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Дослівно: "Надійна, точна і далекобійна ― перша гаубиця калібру 155-мм українського виробництва "Богдана" продовжує карати російських окупантів на полях битв.

Реклама:

На відео ― кадри злагодженої роботи розвідників та артилеристів підрозділів активних дій ГУР МО України".

Деталі: На кадрах зафіксовано, як оператори БПЛА виявляють ворожі цілі, а розрахунок "Богдани" відправляє окупантів на той світ.

РЕКЛАМА:

Читайте також: Богиня війни. Як Україна нарощує виробництво САУ "Богдана" 

Перша битва "Богдани". Як українська САУ примусила росіян до "жесту доброї волі" на Зміїному

ГУРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Скандальна закупівля кабелів для УЗ: суд арештував нардепа Бондаря
Зеленський: Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі
Соратницю Медведчука зі Львова засудили до 13 років за держзраду
фото, відеоМіжнародна спецоперація "Месники": у Молдові затримали найманців "Вагнера"
фотоЗасідання Верховної Ради знову не відбулося через блокування "ЄС"
Усі новини...
ГУР
ГУР: У військовій частині під Москвою знищено два радіолокаційні комплекси
ГУР: Окупанти не продають інсулін та інші важливі ліки українцям без паспорта РФ
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
Останні новини
15:07
Галущенко каже, що іноземні компанії цікавляться добудовою ХАЕС, але їх не називає
15:03
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
15:02
Дефіцит какао: запаси у світі впали до рекордно низького рівня
15:00
Військовий облік школярів: коли потрібно стати і як отримати приписне посвідчення
14:53
У полоні в Чечні можуть перебувати понад 150 українських військових – ЗМІ
14:43
В Україні почали знижуватися ціни на турецькі помідори
14:40
Єрмак зустрівся з Келлогом і обговорив підтримку України
14:39
Місячна інфляція в Аргентині впала до мінімуму за 4 роки
14:37
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
14:30
Вчителі просять скасувати нову систему оцінювання школярів: петиція набрала 25 тисяч підписів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: