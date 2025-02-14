ГУР показало, як "Богдана" карає окупантів на фронті
Головне управління розвідки поділилося кадрами ефективної бойової роботи української самохідної артилерійської установки "Богдана" на фронті проти російських загарбників.
Джерело: пресслужба ГУР МОУ
Дослівно: "Надійна, точна і далекобійна ― перша гаубиця калібру 155-мм українського виробництва "Богдана" продовжує карати російських окупантів на полях битв.
На відео ― кадри злагодженої роботи розвідників та артилеристів підрозділів активних дій ГУР МО України".
Деталі: На кадрах зафіксовано, як оператори БПЛА виявляють ворожі цілі, а розрахунок "Богдани" відправляє окупантів на той світ.
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