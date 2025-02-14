ГУР показало, как "Богдана" наказывает оккупантов на фронте
Главное управление разведки поделилось кадрами эффективной боевой работы украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана" на фронте против российских захватчиков.
Источник: пресс-служба ГУР МОУ
Дословно: "Надежная, точная и дальнобойная - первая гаубица калибра 155-мм украинского производства "Богдана" продолжает наказывать российских оккупантов на полях сражений.
На видео - кадры слаженной работы разведчиков и артиллеристов подразделений активных действий ГУР МО Украины".
Детали: На кадрах зафиксировано, как операторы БПЛА обнаруживают вражеские цели, а расчет "Богданы" отправляет оккупантов на тот свет.
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