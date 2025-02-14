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ГУР показало, как "Богдана" наказывает оккупантов на фронте

Валентина РоманенкоПятница, 14 февраля 2025, 11:18
ГУР показало, как Богдана наказывает оккупантов на фронте
Выстрел из САУ «Богдана». фото 57 бригады им. Костя Гордиенко

Главное управление разведки поделилось кадрами эффективной боевой работы украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана" на фронте против российских захватчиков.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "Надежная, точная и дальнобойная - первая гаубица калибра 155-мм украинского производства "Богдана" продолжает наказывать российских оккупантов на полях сражений.

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На видео - кадры слаженной работы разведчиков и артиллеристов подразделений активных действий ГУР МО Украины".

Детали: На кадрах зафиксировано, как операторы БПЛА обнаруживают вражеские цели, а расчет "Богданы" отправляет оккупантов на тот свет.

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ГУРвойна
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