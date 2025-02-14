Зустріч Зеленського та віцепрезидента США Венса перенесли через доопрацювання проєкту меморандуму
Заплановану на 14 лютого зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса в рамках Мюнхенської безпекової конференції перенесли після того, як Україна передала США допрацьовану угоду про партнерство, а Вашингтон попросив час, щоб ознайомитися з нею.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на співрозмовника в українській делегації
Деталі: Повідомляється, що йдеться саме про перенесення на пізніший час, а не про скасування переговорів.
Співрозмовник "Європейської правди" повідомив, що причиною перенесення стало погодження меморандуму щодо партнерства між Україною та США.
За даними джерел, 12 лютого президент України та колишній президент США Дональд Трамп домовилися, що Київ доопрацює документ і передасть його на розгляд американській стороні.
Україна виконала це завдання, і США попросили додатковий час – до 17:00 – для роботи над документом.
Зазначається, що рішення про зміну графіка, ймовірно, ухвалили в останній момент – частину українських журналістів навіть встигли допустити на місце зустрічі.
А літак з державним секретарем США Марком Рубіо, який прямував до Німеччини на конференцію був змушений повернутися до Меріленду пізно ввечері в четвер, 13 лютого, через "механічну несправність".
Нагадаємо:
- Раніше низка ЗМІ, зокрема CBS News та New York Post, писали, що Венс зустрінеться Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.
- Напередодні для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент.
- Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
- Спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог вважає ініційовану угоду про доступ до українських надр частиною гарантій безпеки для України.
- Очікується, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії – про це 13 лютого заявив американський президент Дональд Трамп.