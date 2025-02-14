Зустріч Зеленського та віцепрезидента США Венса перенесли через доопрацювання проєкту меморандуму

Заплановану на 14 лютого зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса в рамках Мюнхенської безпекової конференції перенесли після того, як Україна передала США допрацьовану угоду про партнерство, а Вашингтон попросив час, щоб ознайомитися з нею.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на співрозмовника в українській делегації

Деталі: Повідомляється, що йдеться саме про перенесення на пізніший час, а не про скасування переговорів.

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Співрозмовник "Європейської правди" повідомив, що причиною перенесення стало погодження меморандуму щодо партнерства між Україною та США.

За даними джерел, 12 лютого президент України та колишній президент США Дональд Трамп домовилися, що Київ доопрацює документ і передасть його на розгляд американській стороні.

Україна виконала це завдання, і США попросили додатковий час – до 17:00 – для роботи над документом.

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Зазначається, що рішення про зміну графіка, ймовірно, ухвалили в останній момент – частину українських журналістів навіть встигли допустити на місце зустрічі.

А літак з державним секретарем США Марком Рубіо, який прямував до Німеччини на конференцію був змушений повернутися до Меріленду пізно ввечері в четвер, 13 лютого, через "механічну несправність".

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