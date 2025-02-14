Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Встречу Зеленского и вице-президента США Вэнса перенесли из-за доработки проекта меморандума

Уляна Кричковская, Сергей СидоренкоПятница, 14 февраля 2025, 11:30
Встречу Зеленского и вице-президента США Вэнса перенесли из-за доработки проекта меморандума
Иллюстративное фото: Getty Images

Запланированную на 14 февраля встречу президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности перенесли после того, как Украина передала США доработанное соглашение о партнерстве, а Вашингтон попросил время, чтобы ознакомиться с ним.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на собеседника в украинской делегации

Детали: Сообщается, что речь идет именно о переносе на более позднее время, а не об отмене переговоров.

Реклама:

Собеседник "Европейской правды" сообщил, что причиной переноса стало согласование меморандума о партнерстве между Украиной и США.

По данным источников, 12 февраля президент Украины и бывший президент США Дональд Трамп договорились, что Киев доработает документ и передаст его на рассмотрение американской стороне.

Украина выполнила эту задачу, и США попросили дополнительное время –  до 17:00 – для работы над документом.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что решение об изменении графика, вероятно, приняли в последний момент – часть украинских журналистов даже успели допустить на место встречи.

А самолет с государственным секретарем США Марком Рубио, который направлялся в Германию на конференцию был вынужден вернуться в Мэриленд поздно вечером в четверг, 13 февраля, из-за "механической неисправности".

Напомним:

  • Ранее ряд СМИ, в частности CBS News и New York Post, писали, что Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
  • Накануне для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент.
  • Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.
  • Спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог считает инициированное соглашение о доступе к украинским недрам частью гарантий безопасности для Украины.
  • Ожидается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России – об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

ЗеленскийСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Соратницу Медведчука из Львова приговорили к 13 годам за госизмену
фото, видеоМеждународная спецоперация "Мстители": в Молдове задержали наемников "Вагнера"
фотоЗаседание Верховной Рады снова не состоялось из-за блокирования "ЕС"
После удара дрона РФ по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС уровень радиации в норме – ГСЧС
США могут отправить войска в Украину, если Москва будет срывать переговоры – вице-президент Вэнс
Самолет с госсекретарем США экстренно вернулся в Вашингтон из-за технической неисправности
Все новости...
Зеленский
Зеленский пообещал передать Трампу чемпионский пояс Усика
СМИ узнали подробности разговора Зеленского и Трампа
Зеленский обсудил свой разговор с Трампом с президентом Литвы
Последние новости
12:56
Россия хочет перебросить на Курщину 2-3 тысячи солдат из КНДР – Зеленский
12:55
"Дружат с военными преступниками". Тильда Свинтон осудила политику Трампа на Берлинале
12:55
Зеленский готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО. Есть и красные линии
12:54
Зеленский: Ситуация на Покровском направлении улучшилась
12:51
Реформа лесоводства не решила все коррупционные риски – НАПК
12:50
У Трампа заявили, что Путин не сможет избежать переговоров с Зеленским
12:44
боксЭто невозможно: Усик – о возвращении в крузервейт
12:40
К Госагрореестру присоединились 30 украинских банков с начала 2025 года
12:35
Соратницу Медведчука из Львова приговорили к 13 годам за госизмену
12:31
Зеленский об ударе РФ по ЧАЭС: Это понятный "привет" от Путина
Все новости...
Реклама:
Реклама: