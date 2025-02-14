Встречу Зеленского и вице-президента США Вэнса перенесли из-за доработки проекта меморандума

Запланированную на 14 февраля встречу президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности перенесли после того, как Украина передала США доработанное соглашение о партнерстве, а Вашингтон попросил время, чтобы ознакомиться с ним.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на собеседника в украинской делегации

Детали: Сообщается, что речь идет именно о переносе на более позднее время, а не об отмене переговоров.

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Собеседник "Европейской правды" сообщил, что причиной переноса стало согласование меморандума о партнерстве между Украиной и США.

По данным источников, 12 февраля президент Украины и бывший президент США Дональд Трамп договорились, что Киев доработает документ и передаст его на рассмотрение американской стороне.

Украина выполнила эту задачу, и США попросили дополнительное время – до 17:00 – для работы над документом.

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Отмечается, что решение об изменении графика, вероятно, приняли в последний момент – часть украинских журналистов даже успели допустить на место встречи.

А самолет с государственным секретарем США Марком Рубио, который направлялся в Германию на конференцию был вынужден вернуться в Мэриленд поздно вечером в четверг, 13 февраля, из-за "механической неисправности".

Напомним: