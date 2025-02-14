Встречу Зеленского и вице-президента США Вэнса перенесли из-за доработки проекта меморандума
Запланированную на 14 февраля встречу президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности перенесли после того, как Украина передала США доработанное соглашение о партнерстве, а Вашингтон попросил время, чтобы ознакомиться с ним.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на собеседника в украинской делегации
Детали: Сообщается, что речь идет именно о переносе на более позднее время, а не об отмене переговоров.
Собеседник "Европейской правды" сообщил, что причиной переноса стало согласование меморандума о партнерстве между Украиной и США.
По данным источников, 12 февраля президент Украины и бывший президент США Дональд Трамп договорились, что Киев доработает документ и передаст его на рассмотрение американской стороне.
Украина выполнила эту задачу, и США попросили дополнительное время – до 17:00 – для работы над документом.
Отмечается, что решение об изменении графика, вероятно, приняли в последний момент – часть украинских журналистов даже успели допустить на место встречи.
А самолет с государственным секретарем США Марком Рубио, который направлялся в Германию на конференцию был вынужден вернуться в Мэриленд поздно вечером в четверг, 13 февраля, из-за "механической неисправности".
Напомним:
- Ранее ряд СМИ, в частности CBS News и New York Post, писали, что Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Накануне для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент.
- Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.
- Спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог считает инициированное соглашение о доступе к украинским недрам частью гарантий безопасности для Украины.
- Ожидается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России – об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.