Британія запровадила нові санкції проти росіян, зокрема й заступника міністра оборони

Велика Британія запровадила нові санкції проти кількох громадян і компаній РФ, під обмеження потрапив також заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на документ Офісу з питань виконання санкцій при Міністерстві фінансів Британії від 14 лютого

Деталі: У документі зазначають, що 14 лютого Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства оновило санкційний список.

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Зокрема, у нього додали Павла Фрадкова, який з червня 2024 року є заступником Міністра оборони Росії.

Крім того, це бізнесмен Артем Чайка і директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю Владімір Селін.

Також санкційний список поповнили компанії "Завод Кіров-Енергомаш" і "Росатом – Адитивні Технології".

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У списках також – ТОВ "Росатом – Адитивні Технології" та АТ "Завод "Кіров-Енергомаш".

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