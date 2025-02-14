Британия ввела новые санкции против россиян, в том числе заместителя министра обороны

Великобритания ввела новые санкции против нескольких граждан и компаний РФ, под ограничения также попал заместитель министра обороны России Павел Фрадков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на документ Офиса по вопросам исполнения санкций при Министерстве финансов Великобритании от 14 февраля

Детали: В документе отмечается, что 14 февраля Министерство иностранных дел Соединенного Королевства обновило санкционный список.

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В частности, в него добавили Павла Фрадкова, который с июня 2024 года занимает должность заместителя министра обороны России.

Кроме того, в список вошли бизнесмен Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Также санкционный список пополнили компании "Завод Киров-Энергомаш" и "Росатом – Аддитивные Технологии".

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Напомним: