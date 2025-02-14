Британия ввела новые санкции против россиян, в том числе заместителя министра обороны
Великобритания ввела новые санкции против нескольких граждан и компаний РФ, под ограничения также попал заместитель министра обороны России Павел Фрадков.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на документ Офиса по вопросам исполнения санкций при Министерстве финансов Великобритании от 14 февраля
Детали: В документе отмечается, что 14 февраля Министерство иностранных дел Соединенного Королевства обновило санкционный список.
В частности, в него добавили Павла Фрадкова, который с июня 2024 года занимает должность заместителя министра обороны России.
Кроме того, в список вошли бизнесмен Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.
Также санкционный список пополнили компании "Завод Киров-Энергомаш" и "Росатом – Аддитивные Технологии".
Напомним:
- 12 февраля Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов (примерно 186 млн долларов).
- Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в этом году страна выделит на военную помощь Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов.