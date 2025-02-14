Росіяни вдарили по селу Шевченко на Донеччині – одну людину убили, ще одну поранили
П'ятниця, 14 лютого 2025, 12:22
Один чоловік загинув і ще один дістав поранення внаслідок російського авіаудару житловому сектору села Шевченко, що у Волноваському районі Донецької області.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно служба: "Зруйновані приватні житлові будинки. На місці трагедії рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого. Також надали першу медичну допомогу пораненому чоловікові й транспортували його до лікарні".
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Деталі: Повідомляється, що рятувальники розібрали 5 тонн будівельних конструкцій.