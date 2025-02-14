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Россияне ударили по селу Шевченко в Донецкой области – одного человека убили, еще одного ранили

Ирина БалачукПятница, 14 февраля 2025, 12:22
Россияне ударили по селу Шевченко в Донецкой области – одного человека убили, еще одного ранили
Фото ГСЧС

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского авиаудара по жилому сектору села Шевченко, что в Волновахском районе Донецкой области.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Разрушены частные жилые дома. На месте трагедии спасатели достали из-под завалов тело погибшего. Также оказали первую медицинскую помощь раненому мужчине и транспортировали его в больницу".

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Детали: Сообщается, что спасатели разобрали 5 тонн строительных конструкций.

 

Донецкая областьвойнажертвы
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