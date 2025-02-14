Зеленський заявив, що Путін може напасти на країни НАТО вже у наступному році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть готувати агресію проти країн НАТО вже у наступному році.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки

Деталі: Глава держави сказав, що вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку.

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"Ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі, або частково. Це буде 100-150 тисяч людей", – зауважив президент.

Він додав, що не впевнений, що це велике угруповання піде наступом саме на Україну.

"Вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році, або ж вони підуть до Польщі чи країн Балтії. Я думаю, така в нього ідея. З усього, що я отримую від розвідки, я вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року", – заявив Зеленський.

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Президент додав, що він не має 100-відсоткової певності такого сценарію, і висловив сподівання, що цьому вдасться запобігти.

Нагадаємо:

Президент Зененський також заявив, що Україна готова обговорювати з США усі параметри майбутнього миру, включно з членством України в НАТО.

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