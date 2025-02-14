Зеленский заявил, что Путин может напасть на страны НАТО уже в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне могут готовить агрессию против стран НАТО уже в следующем году.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Детали: Глава государства сказал, что уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления на белорусском направлении.

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"Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100-150 тысяч человек", – отметил президент.

Он добавил, что не уверен, что это большое объединение пойдет в наступление именно на Украину.

"Они могут пойти как в Украину, как это было в 2022 году, или же они пойдут в Польшу или страны Балтии. Я думаю, что у него такая идея. Исходя из того, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну с странами НАТО в следующем году", – заявил Зеленский.

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Президент добавил, что он не имеет 100% уверенности в таком сценарии, и выразил надежду, что этому удастся предотвратить.

Напомним:

Президент Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с США все параметры будущего мира, включая членство Украины в НАТО.

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