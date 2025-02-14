В Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів
П'ятниця, 14 лютого 2025, 14:02
За результатами проведених репатріаційних заходів 14 лютого в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.
Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими
Деталі: Зазначається, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського та Запорізького напрямку.
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Також – з моргів на території РФ.
Дослівно: "Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих".