В Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів

За результатами проведених репатріаційних заходів 14 лютого в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Джерело: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Деталі: Зазначається, що з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського та Запорізького напрямку.

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Також – з моргів на території РФ.

фото Координаційного штабу

Дослівно: "Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих".