В Украину вернули тела 757 павших воинов
Пятница, 14 февраля 2025, 14:02
По результатам проведенных репатриационных мероприятий 14 февраля в Украину вернули тела 757 павших защитников.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления.
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Также - из моргов на территории РФ.
Дословно: "Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших".