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В Украину вернули тела 757 павших воинов

Валентина РоманенкоПятница, 14 февраля 2025, 14:02
В Украину вернули тела 757 павших воинов
фото Координационного штаба

По результатам проведенных репатриационных мероприятий 14 февраля в Украину вернули тела 757 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления.

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Также - из моргов на территории РФ.

 
фото Координационного штаба

Дословно: "Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших".

потери в войне
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