В Украину вернули тела 757 павших воинов

По результатам проведенных репатриационных мероприятий 14 февраля в Украину вернули тела 757 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления.

Реклама:

Также - из моргов на территории РФ.

фото Координационного штаба

Дословно: "Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших".