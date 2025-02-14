У Польщі ув’язнили двох росіян за шпигунство і участь в групі "Вагнер"

В Польщі у п'ятницю двох громадян Росії ув'язнили на 5 з половиною років за членство в групі найманців Вагнера і шпигунство на користь РФ.

Джерело: "Європейська правда", Reuters

Деталі: Польща та інші країни НАТО зазнають посилення диверсійних дій, підривної діяльності та інших видів гібридної війни з боку Росії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому.

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"Дії обвинувачених були спрямовані на те, щоб викликати соціальну тривогу, зокрема, змусити польське суспільство повірити, що члени групи Вагнера вже перебувають на території Республіки Польща, що польські служби не працюють", – заявив речник Окружного суду в Кракові.

Алексєй Т. і Андрєй Г. були заарештовані у Варшаві в серпні 2023 року і звинувачені в діяльності на користь іноземних розвідок, а також в участі в міжнародному збройному угрупованні з метою вчинення терористичних злочинів.

За даними прокуратури, чоловіки розклеїли у Кракові та Варшаві наліпки з QR-кодами, які ведуть на вербувальний сайт групи Вагнера.

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Раніше вони розклеїли наліпки у Франції та Німеччині, висміюючи оборонну політику західних країн.