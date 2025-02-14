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В Польше посадили двух россиян за шпионаж и участие в группе "Вагнер"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 14 февраля 2025, 15:15

В Польше в пятницу двух граждан России посадили на пять с половиной лет за членство в группе наемников Вагнера и шпионаж в пользу РФ.

Источник: "Европейская правда", Reuters

Детали: Польша и другие страны НАТО испытывают усиление диверсионных действий, подрывной деятельности и других видов гибридной войны со стороны России с начала полномасштабного вторжения России в Украину три года назад.

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"Действия обвиняемых были направлены на то, чтобы вызвать социальную тревогу, в частности, заставить польское общество поверить, что члены группы Вагнера уже находятся на территории Республики Польша, что польские службы не работают", – заявил представитель Окружного суда в Кракове.

Алексей Т. и Андрей Г. были арестованы в Варшаве в августе 2023 года и обвинены в деятельности в пользу иностранных разведок, а также в участии в международной вооруженной группировке с целью совершения террористических преступлений.

По данным прокуратуры, мужчины расклеили в Кракове и Варшаве наклейки с QR-кодами, которые ведут на вербовочный сайт группы Вагнера.

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Ранее они расклеили наклейки во Франции и Германии, высмеивая оборонную политику западных стран.

ПольшаВагнерсуд
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