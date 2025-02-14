Фон дер Ляєн: У позиції США щодо України є аспекти, з якими можна погодитися

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що серед коментарів адміністрації США щодо України є ті, з якими можна погодитися.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Фон дер Ляєн відзначила, що в останні дні у Європі виникло занепокоєння через свіжі коментарі високопосадовців адміністрації США щодо України.

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"Але тут ми повинні бути чесними, і ми повинні уникати обурення та невдоволення, тому що якщо вислухати суть коментарів, ми не тільки розуміємо, звідки вони надходять, але й визнаємо, що з деякими коментарями ми можемо погодитись", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що і ЄС, і США хочуть завершити кровопролиття в Україні, а також хочуть справедливого і тривалого миру, що призведе до суверенної та процвітаючої України.

Вона додала, що ЄС і США також згідні з тим, що Україна повинна отримати міцні гарантії безпеки.

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"Але те, що відгукується мені, мабуть, найбільше – це потреба, аби Європа не тільки відверто говорила, але й відповідно діяла… Я вірю, що коли мова заходить про європейську безпеку, Європа повинна робити більше", – сказала глава Єврокомісії.

Зазначимо, нещодавня заява глави Пентагону Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі.

Глава Пентагону оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Проте згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

У п’ятницю Гегсет заперечив, що він нібито відмовився від своєї резонансної заяви на "Рамштайні".