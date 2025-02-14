Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Фон дер Ляєн: У позиції США щодо України є аспекти, з якими можна погодитися

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 14 лютого 2025, 16:29
Фон дер Ляєн: У позиції США щодо України є аспекти, з якими можна погодитися
Фон дер Ляєн. Ілюстративне фото: Getty Images

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що серед коментарів адміністрації США щодо України є ті, з якими можна погодитися.

Джерело: "Європейська правда" 

Деталі: Фон дер Ляєн відзначила, що в останні дні у Європі виникло занепокоєння через свіжі коментарі високопосадовців адміністрації США щодо України. 

Реклама:

"Але тут ми повинні бути чесними, і ми повинні уникати обурення та невдоволення, тому що якщо вислухати суть коментарів, ми не тільки розуміємо, звідки вони надходять, але й визнаємо, що з деякими коментарями ми можемо погодитись", – сказала фон дер Ляєн. 

Вона зазначила, що і ЄС, і США хочуть завершити кровопролиття в Україні, а також хочуть справедливого і тривалого миру, що призведе до суверенної та процвітаючої України.

Вона додала, що ЄС і США також згідні з тим, що Україна повинна отримати міцні гарантії безпеки.

РЕКЛАМА:

"Але те, що відгукується мені, мабуть, найбільше – це потреба, аби Європа не тільки відверто говорила, але й відповідно діяла… Я вірю, що коли мова заходить про європейську безпеку, Європа повинна робити більше", – сказала глава Єврокомісії.

Зазначимо, нещодавня заява глави Пентагону Гегсета на "Рамштайні" викликала шок і занепокоєння в Європі. 

Глава Пентагону оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Проте згодом очільник Міноборони США сказав, що його зауваження не слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації.

У п’ятницю Гегсет заперечив, що він нібито відмовився від своєї резонансної заяви на "Рамштайні".

ЄврокомісіяСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Усі новини...
Єврокомісія
Зеленський зустрівся в Мюнхені з президентами Єврокомісії і Євроради
Фон дер Ляєн заявила Венсу про прихильність ЄС до справедливого миру для України
Фон дер Ляєн: Європа потребує сплеску в обороні
Останні новини
20:25
Зеленський після зустрічі з Венсом: в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога
20:24
Греція підтримала заходи щодо збільшення витрат на оборону
20:18
Прем’єр Норвегії розкритикував промову віцепрезидента США у Мюнхені
20:07
З Росії у Сирію прилетіли останні банкноти з Асадом
19:54
Будівництво вугільних електростанцій у Китаї досягло найвищого рівня за 10 років
19:53
Пропонувала "роботу за кордоном": поліція затримала волинянку, яка продавала жінок у сексуальне рабство
19:52
Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років
19:41
Президент Литви на зустрічі із Зеленським: наша підтримка України є залізною
19:34
Норвегія стурбована ризиками для ядерної безпеки після удару Росії по ЧАЕС
19:23
Туск: з Боснії до Польщі депортували росіянина, який готував диверсії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: