Фон дер Ляйен: В позиции США по Украине есть аспекты, с которыми можно согласиться

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что среди комментариев администрации США по Украине есть те, с которыми можно согласиться.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен отметила, что в последние дни в Европе в последние дни возникло беспокойство из-за свежих комментариев высокопоставленных чиновников администрации США по Украине.

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"Но здесь мы должны быть честными, и мы должны избегать возмущения и недовольства, потому что если выслушать суть комментариев, мы не только понимаем, откуда они поступают, но и признаем, что с некоторыми комментариями мы можем согласиться", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что и ЕС, и США хотят завершить кровопролитие в Украине, а также хотят справедливого и длительного мира, что приведет к суверенной и процветающей Украине.

Она добавила, что ЕС и США также согласны с тем, что Украина должна получить прочные гарантии безопасности.

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"Но то, что отзывается мне, пожалуй, больше всего – это потребность, чтобы Европа не только откровенно говорила, но и соответственно действовала... Я верю, что когда речь заходит о европейской безопасности, Европа должна делать больше", – сказала глава Еврокомиссии.

Отметим, недавнее заявление главы Пентагона Хегсета на "Рамштайн" вызвало шок и беспокойство в Европе.

Глава Пентагона объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Однако впоследствии глава Минобороны США сказал, что его замечания не следует воспринимать как красные линии, а лишь как реальность ситуации.

В пятницу Хегсет отрицал, якобы он отказался от своего резонансного заявления на "Рамштайн".