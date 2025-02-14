Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін – брехло

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 14 лютого 2025, 17:21
Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін – брехло
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить у нібито готовність кремлівського диктатора Владіміра Путіна до "миру" і сказав про це Дональду Трампу під час розмови 12 лютого.

Джерело: Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що ризиків у розмові з Путіним для Трампа немає, бо він сильніший за Путіна, але "думаю, є ризики для всього світу".

Реклама:

"Тому що… у нас набагато більше ризиків, ніж у США. З усією повагою до "дорослих хлопців", – додав він.

Глава держави зазначив, що він уже провів кілька телефонних розмов із американським президентом, включно з дзвінком 12 лютого.

"Він сказав мені: "Я думаю, що Путін хоче вирішити війну". Я сказав йому, що той – брехло, можеш на це покладатись. Сподіваюсь, ти натиснеш на нього, бо я йому не вірю", – переказав Зеленський.

РЕКЛАМА:

Він нагадав, що вже домовлявся з кремлівським диктатором про "перемирʼя", коли був обраний у 2019 році, і що тоді домовленості так і не були втілені в життя.

"Що важливо – не робити рішень про Україну без України. Це принципова позиція. І я маю на увазі всіх наших людей", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, увечері 12 лютого Дональд Трамп поговорив з правителем Кремля та заявив, що вони з Путіним планують зустріч. Після того Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

За даними Axios, наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Раніше Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.

Детальніше читайте у статті "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці

ЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
ЗМІ дізналися, яку команду збирає Путін для переговорів зі США щодо України
Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна
Зеленський: У нас уже є карта з кількістю та типами військ партнерів, які можуть розгорнути в Україні
Зеленський зустрівся в Мюнхені з президентами Єврокомісії і Євроради
Останні новини
19:23
Туск: з Боснії до Польщі депортували росіянина, який готував диверсії
19:14
футболАльтернатива Стамбулу. Що відомо про турецький "Трабзонспор", за який грають троє українців
19:13
Міністр оборони Нідерландів: "перемирʼя" в Україні посилить загрозу для Балтії
19:01
Кабмін врегулював видачу паспортів чоловікам за кордоном
18:47
Зеленський почав зустріч в Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом
18:34
Війна завдала Україні збитків на 170 мільярдів доларів – KSE Institute
18:25
Зеленський: Я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна
18:16
Зеленський розкритикував політику США стосовно України в НАТО
18:16
Любов посеред війни. 12 зворушливих історій кохання від УП.Життя, які ви могли пропустити
18:07
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: