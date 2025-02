Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин – лжец

Президент Владимир Зеленский заявил, что не верит в якобы готовность кремлевского диктатора Владимира Путина к "миру" и сказал об этом Дональду Трампу во время разговора 12 февраля.

Источник: Зеленский во время панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что рисков в разговоре с Путиным для Трампа нет, потому что он сильнее Путина, но "думаю, есть риски для всего мира".

"Потому что... у нас гораздо больше рисков, чем в США. При всем уважении к "взрослым ребятам", - добавил он.

Глава государства отметил, что он уже провел несколько телефонных разговоров с американским президентом, включая звонок 12 февраля.

"Он сказал мне: "Я думаю, что Путин хочет решить войну". Я сказал ему, что тот – лжец, можешь на это полагаться. Надеюсь, ты нажмешь на него, потому что я ему не верю", – пересказал Зеленский.

Он напомнил, что уже договаривался с кремлевским диктатором о "перемирии", когда был избран в 2019 году, и тогда договоренности так и не были воплощены в жизнь.

"Что важно – не делать решений об Украине без Украины. Это принципиальная позиция. И я имею в виду всех наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

По данным Axios, в конце разговора Трамп дал Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Ранее Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

