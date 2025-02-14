Росіяни розширюють плацдарм під Куп'янськом, просуваються і закріплюються в районі Дворічної – DeepState

Російські окупанти просуваються на правому березі річки Оскіл. За даними аналітиків загарбники просуваються та продовжують закріплюватися в районі Дворічної та Новомлинська.

Джерело: DeepState

Дослівно: "На жаль, ситуація на плацдармах в районі Дворічної та Новомлинська не стає кращою. Противник має просування та продовжує закріплюватися на місцевості.

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Зокрема, кацапи збільшили контроль в напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села. Також противник зайняв ще один район в Дворічній.

Наразі уточнюємо інформацію по інших просуваннях навколо Дворічної та Западного".

Деталі: Відзначається, що противник продовжує насичувати місцевість своєю піхотою, але штурмує. Зазвичай, група з декількох окупантів, яка ховається в посадках, будинках, руїнах тощо.

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Крім того у ворога значна перевага в FPV-дронах, які просто розбирають позиції.

Наявні підрозділи ТрО сил оборони в цьому районі не можуть справитися з утриманням оборони: "Окрему увагу бійці звертають на місцеве командування, зокрема ТГр, яке не справляється, на їх думку, зі своїми задачами".